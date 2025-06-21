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МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана

МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
Внутренняя политика
21 июня 2025 г. 12:02
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело учения в Международном аэропорту Лянкярана.

Об этом сообщили Report в МЧС.

В учениях были задействованы силы и средства Южного регионального центра, Службы спасения особого риска, Государственной противопожарной службы и Государственной службы пожарного надзора, отделения Управления транспортной полиции по аэропорту, Лянкяранской районной станции скорой и неотложной медицинской помощи, Главного управления авиационной безопасности и др.

Основной целью учений было повышение эффективности мер пожарной безопасности, а также возможностей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, одновременно усиление взаимодействия и координации между аэропортом и местными структурами МЧС при проведении аварийно-спасательных операций.

Во время учений на основе условного сообщения о пожаре, поступившего на горячую линию "112", были смоделированы эвакуация работников из "опасной зоны", оказание им неотложной первичной медицинской помощи, разведка на месте пожара и операции по борьбе с пожаром.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Lənkəran Beynəlxalq Hava Limanında təlim keçirib

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