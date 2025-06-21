О нас

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении законопроект о цифровизации квитанций в хлопководстве

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении законопроект о цифровизации квитанций в хлопководстве Милли Меджлис Азербайджана одобрил в третьем чтении законопроект о цифровизации квитанций о приеме хлопка для производителей.
Милли Меджлис
21 июня 2025 г. 11:35
Милли Меджлис одобрил в третьем чтении законопроект о цифровизации квитанций в хлопководстве

Милли Меджлис Азербайджана одобрил в третьем чтении законопроект по цифровизации квитанций на прием хлопка у производителей.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О хлопководстве" обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно документу, оформление квитанций о приеме хлопка на бумажных носителях усложняет процесс. Граждане вынуждены сканировать квитанции и вводить их в Электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTIS).

Учет электронных накладных-фактур и электронных актов приемки осуществляется по каждому налогоплательщику посредством Автоматизированной налоговой информационной системы (AVIS). Серия и номер электронной накладной-фактуры и электронного акта приемки присваиваются посредством AVIS, и соответственно не допускается их повторение в той же серии и под тем же номером. На основании данных, интегрированных из AVIS, субсидия на продукцию может быть рассчитана без запроса дополнительных документов от граждан.

Принятием законопроекта процесс подтверждения передачи (получения) продукции в отношении хлопчатника также будет цифровизован, что позволит получать информацию о приемке продукции в режиме реального времени на основе интеграции между EKTIS и AVIS, обеспечивать уникальность серий и номеров, проводить автоматизированный анализ по налогам и субсидиям.

Кроме того, это позволит упростить операции для предпринимателей и фермеров, усилить государственный финансовый контроль и прозрачность, а также сэкономить средства государственного бюджета и продолжить государственную политику по развитию электронного правительства и переходу к цифровому правительству.


Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis pambıq istehsalçılarına qəbzin elektron formada verilməsini təsdiqləyib

Самое читаемое

Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
Депутат: Азербайджан вносит вклад в формирование повестки глобальной урбанизации
17 июня 2025 г. 14:54
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем
14 июня 2025 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi