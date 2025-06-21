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Парламент Азербайджана утвердил новые нормы питания в медучреждениях, школах и соцучреждениях

Парламент Азербайджана утвердил новые нормы питания в медучреждениях, школах и соцучреждениях Милли Меджлис принял в третьем чтении поправки к закону "О прожиточном минимуме", предусматривающие обновление норм питания в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.
Милли Меджлис
21 июня 2025 г. 12:00
Парламент Азербайджана утвердил новые нормы питания в медучреждениях, школах и соцучреждениях

Милли Меджлис принял в третьем чтении поправки к закону "О прожиточном минимуме", предусматривающие обновление норм питания в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

Как сообщает Report, проект поправок был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно изменениям, нормы питания будут утверждаться уполномоченным органом исполнительной власти на основе состава продуктовой части минимальной потребительской корзины.

Как отмечается, действующие нормы, установленные постановлением Кабинета министров от 9 марта 1994 года, давно устарели. Принятый закон создает правовую основу для внедрения современных подходов к питанию, включая установление новых норм питания в медицинских учреждениях, исходя из методик лечения различных видов заболеваний.

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Версия на азербайджанском языке Parlament tibb, təhsil və sosial müəssisələrdə yeni qida normalarının təsdiqi ilə bağlı dəyişikliyi qəbul edib

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