ММ ратифицировал соглашение о частичной отмене визового режима между Азербайджаном и Северной Македонией

Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Северной Македонией об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от взаимного визового режима.

Милли Меджлис ратифицировал соглашение между Азербайджаном и Северной Македонией об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от взаимного визового режима.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно документу, граждане государства одной из договаривающихся сторон, имеющие действительные дипломатические и служебные паспорта, могут въезжать, проезжать транзитом, выезжать и находиться на территории государства другой договаривающейся стороны без получения визы на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней с даты каждого въезда.

Законопроект о ратификации соглашения после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

Отметим, что "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Северная Македония об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований" было подписано 12 марта 2025 года в Баку.