Посол Украины в Азербайджане опубликовал пост из дома-музея Бюльбюля в Шуше

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, находящийся с визитом в Шуше, поделился впечатлениями от посещения дома-музея Бюльбюля.

Как сообщает Report, соответствующий пост украинский дипломат опубликовал на своей странице в соцсети Х.

"Во время визита в город Шуша мне выпала честь посетить дом-музей легендарного оперного певца Бюльбюля. Для меня было особой привилегией познакомиться с его сыном Поладом Бюльбюльоглу - известным композитором, дипломатом и деятелем культуры. Благодарен за его вдохновляющие слова и поддержку Украине", - написал Гусев.