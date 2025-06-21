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Посол Украины в Азербайджане опубликовал пост из дома-музея Бюльбюля в Шуше

Посол Украины в Азербайджане опубликовал пост из дома-музея Бюльбюля в Шуше Посол Украины в Азербайджане опубликовал пост из дома-музея Бюльбюля в Шуше
Карабах
21 июня 2025 г. 11:49
Посол Украины в Азербайджане опубликовал пост из дома-музея Бюльбюля в Шуше

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, находящийся с визитом в Шуше, поделился впечатлениями от посещения дома-музея Бюльбюля.

Как сообщает Report, соответствующий пост украинский дипломат опубликовал на своей странице в соцсети Х.

"Во время визита в город Шуша мне выпала честь посетить дом-музей легендарного оперного певца Бюльбюля. Для меня было особой привилегией познакомиться с его сыном Поладом Бюльбюльоглу - известным композитором, дипломатом и деятелем культуры. Благодарен за его вдохновляющие слова и поддержку Украине", - написал Гусев.

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Версия на английском языке Ukrainian envoy to Azerbaijan shares post from Bulbul museum house in Shusha
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Şuşada Bülbülün ev-muzeyindən paylaşım edib

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