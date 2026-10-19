Глава МВД Франции подал в отставку, Макрон отклонил его заявление

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал заявление об отставке президенту страны Эмманюэлю Макрону.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Призыв к отставке главы МВД прозвучал от ряда партий, но президент отклонил его заявление.

"Учитывая необходимость сохранения контроля над правоохранительными органами в нынешних условиях, президент отклонил отставку Лорана Нуньеса, который находился под сильным давлением после многочисленных случаев насилия во время демонстраций", - сказано в сообщении.