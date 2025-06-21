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МВД: За сутки с банковских карт граждан было похищено более 10 тыс. манатов

МВД: За сутки с банковских карт граждан было похищено более 10 тыс. манатов Вчера в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено более 10 тыс. манатов.
Происшествия
21 июня 2025 г. 11:43
МВД: За сутки с банковских карт граждан было похищено более 10 тыс. манатов

Вчера в Азербайджане с банковских карт граждан было похищено более 10 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

20 июня с банковских карт граждан были похищены суммы в размере 8160, 800, 425, 397, 200, 185, 85, 73 манатов и 920, 32 доллара.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией.

"Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете", - говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка, страхования и пр.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 10 min manatdan çox pul oğurlanıb

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