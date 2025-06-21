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Пашинян поручил и.о. главы СНБ провести кадровые "чистки" в силовой структуре

Пашинян поручил и.о. главы СНБ провести кадровые "чистки" в силовой структуре Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил и.о. директора Службы нацбезопасности (СНБ) Андранику Симоняну провести "чистки" в силовой структуре и "выявить предателей и недружелюбные властям элементы".
В регионе
21 июня 2025 г. 12:17
Пашинян поручил и.о. главы СНБ провести кадровые чистки в силовой структуре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил и.о. директора Службы нацбезопасности (СНБ) Андранику Симоняну провести "чистки" в силовой структуре и "выявить предателей и недружелюбные властям элементы".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, хоть и Пашинян сразу же уволил главу СНБ Армена Абазяна за отказ от выполнения его приказа арестовать главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, все же остался недоволен действиями силовиков.

Отметим, что Абазян был освобожден от должности директора СНБ 18 июня.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan güc strukturunda təmizləmələr aparılması ilə bağlı göstəriş verib

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