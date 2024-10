Японская климатическая инициатива в рамках COP29 проведет семинар по проблемам декарбонизации

Японская климатическая инициатива (JCI) 21 ноября организует в Баку семинар по вопросам борьбы с климатическими изменениями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение JCI.

Семинар на тему “Путь к цели в 1,5 ℃: Японские негосударственные субъекты принимают обязательства по декарбонизации" состоится в павильоне Японии на COP29.

“На этом семинаре организации-члены JCI, а также коалиции негосударственных организаций, активно работающих над мерами по борьбе с изменением климата, расскажут в Баку о своих усилиях в этом направлении, предпринимаемых в Японии и во всем мире, и о взглядах на будущее”, - говорится в информации.

Кроме того, участники семинара обсудят меры, которые следует предпринять японским негосударственным организациям для сохранения биоразнообразия и вклада в глобальную декарбонизацию.

В работе семинара также примут участие представители японских компаний Hitachi, NYK LINE, Rating and Investment Information Inc., Asahi Group Holdings Ltd и др.