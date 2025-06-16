Кремль: РФ передала Украине более 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ

Россия передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

Россия передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"С той стороны получено 78 погибших наших", - написал Мединский в своем телеграм-к‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌анале.

Мединский подчеркнул, что "обмен пленными также продолжается, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Минобороны РФ со своей стороны подчеркивает, что российская сторона на данном этапе готова передать Украине еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.