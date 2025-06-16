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Кремль: РФ передала Украине более 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ

Кремль: РФ передала Украине более 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ Россия передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
Другие страны
16 июня 2025 г. 14:53
Кремль: РФ передала Украине более 6 тыс. тел погибших солдат ВСУ

Россия передала Украине в общей сложности 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"С той стороны получено 78 погибших наших", - написал Мединский в своем телеграм-к‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌анале.

Мединский подчеркнул, что "обмен пленными также продолжается, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Минобороны РФ со своей стороны подчеркивает, что российская сторона на данном этапе готова передать Украине еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.

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Версия на английском языке Kremlin: Over 6,000 bodies of deceased Ukrainian soldiers handed over to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Kreml: Rusiya Ukraynaya 6 mindən çox meyiti təhvil verib

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