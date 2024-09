В Баку в рамках подготовки к COP29 проходит 11-й технический диалог экспертов

В Баку в рамках подготовки к климатической конференции СОР29 проходит 11-й технический диалог экспертов и 3-е совещание Специальной рабочей группы.

Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 приветствует стороны и наблюдателей в Баку на 11-м техническом диалоге экспертов и 3-м совещании Специальной рабочей группы, которые проходят с 9 по 12 сентября. Выражаем поддержку сопредседателям в их усилиях по достижению прогресса в согласовании справедливой и амбициозной NCQG [Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию], учитывающей потребности и приоритеты развивающихся стран. Это наш главный приоритет на переговорах COP29 в Баку, и данные встречи являются возможностью достичь прогресса в реализации наших амбициозных целей", - говорится в сообщении.