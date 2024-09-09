В Баку в рамках подготовки к COP29 проходит 11-й технический диалог экспертов
В Баку в рамках подготовки к COP29 проходит 11-й технический диалог экспертовВ Баку в рамках подготовки к климатической конференции СОР29 проходит 11-й технический диалог экспертов и 3-е совещание Специальной рабочей группы.
В Баку в рамках подготовки к климатической конференции СОР29 проходит 11-й технический диалог экспертов и 3-е совещание Специальной рабочей группы.
Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Председательство COP29 приветствует стороны и наблюдателей в Баку на 11-м техническом диалоге экспертов и 3-м совещании Специальной рабочей группы, которые проходят с 9 по 12 сентября. Выражаем поддержку сопредседателям в их усилиях по достижению прогресса в согласовании справедливой и амбициозной NCQG [Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию], учитывающей потребности и приоритеты развивающихся стран. Это наш главный приоритет на переговорах COP29 в Баку, и данные встречи являются возможностью достичь прогресса в реализации наших амбициозных целей", - говорится в сообщении.
The COP29 Presidency welcomes Parties and Observers to Baku for the 11th Technical Expert Dialogue and the 3rd Meeting Under the Ad Hoc Work Programme from the 9th to 12th September. We support the co-chairs as they work to make progress on agreeing a fair and ambitious NCQG that… pic.twitter.com/4ZMjqPGI8C