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Мухтар Бабаев обсудил с Уинстоном Питерсом устойчивость сообществ перед лицом климатических проблем

Мухтар Бабаев обсудил с Уинстоном Питерсом устойчивость сообществ перед лицом климатических проблем Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с вице-премьером Новой Зеландии Уинстоном Питерсом повышение устойчивости сообществ перед лицом климатических изменений.
COP29
27 августа 2024 г. 10:14
Мухтар Бабаев обсудил с Уинстоном Питерсом устойчивость сообществ перед лицом климатических проблем

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с вице-премьером Новой Зеландии Уинстоном Питерсом повышение устойчивости сообществ перед лицом климатических изменений.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел содержательный обмен мнениями с заместителем премьер-министра Новой Зеландии Уинстоном Питерсом касательно укрепления усилий для повышения устойчивости сообществ, сталкивающихся с последствиями изменения климата", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоMukhtar Babayev meets with deputy PM of New Zealand
Версия на азербайджанском языке ФотоMuxtar Babayev Yeni Zelandiya Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

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