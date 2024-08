Мухтар Бабаев обсудил с Уинстоном Питерсом устойчивость сообществ перед лицом климатических проблем

Президент СОР29 Мухтар Бабаев обсудил с вице-премьером Новой Зеландии Уинстоном Питерсом повышение устойчивости сообществ перед лицом климатических изменений.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел содержательный обмен мнениями с заместителем премьер-министра Новой Зеландии Уинстоном Питерсом касательно укрепления усилий для повышения устойчивости сообществ, сталкивающихся с последствиями изменения климата", - говорится в сообщении.