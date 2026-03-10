Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Президенты Азербайджана и Сирии обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 20:02
    Президенты Азербайджана и Сирии обсудили напряженность на Ближнем Востоке

    10 марта президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность напряженностью, возникшей в регионе Ближнего Востока, отмечена необходимость предотвращения шагов, которые могут негативно повлиять на безопасность и стабильность государств региона.

    Во время телефонного разговора также были затронуты азербайджано-сирийские двусторонние отношения, отмечена заинтересованность обеих сторон в укреплении связей, расширении сотрудничества в различных сферах. Достигнута договоренность о продолжении контактов.

    Azərbaycan və Suriya prezidentləri Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər
    Presidents of Azerbaijan and Syria discuss tensions in Middle East
