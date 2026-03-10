Президенты Азербайджана и Сирии обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Внешняя политика
- 10 марта, 2026
- 20:02
10 марта президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность напряженностью, возникшей в регионе Ближнего Востока, отмечена необходимость предотвращения шагов, которые могут негативно повлиять на безопасность и стабильность государств региона.
Во время телефонного разговора также были затронуты азербайджано-сирийские двусторонние отношения, отмечена заинтересованность обеих сторон в укреплении связей, расширении сотрудничества в различных сферах. Достигнута договоренность о продолжении контактов.
Последние новости
20:24
Фото
Турецкий омбудсмен встретился с послом АзербайджанаВнешняя политика
20:20
Фото
Министр Эмин Амруллаев встретился с учителями школ в АгдамеНаука и образование
20:13
Сегодня в Азербайджане отмечают вторую ночь аль-КадрРелигия
20:02
Видео
Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировкеДругие страны
20:02
Президенты Азербайджана и Сирии обсудили напряженность на Ближнем ВостокеВнешняя политика
19:41
Зеленский и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг ИранаДругие страны
19:40
Кобахидзе и президент ПА ОБСЕ обсудили вопросы региональной безопасностиВ регионе
19:31
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении пусковых установок "Хезболлах"Другие страны
19:25