Зеленский и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, а также вопросы поддержки Киева в сферах ПВО и энергетики.

Как передает Report, об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

"Обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Ирана. Мы готовы делиться своим опытом, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизни, но при этом Украине необходимо усиление своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров", - написал он.

Эрдоган сообщил, что Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.

"Благодарю президента Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, готовность Турции сыграть роль в обеспечении морской безопасности в рамках Коалиции желающих и будущие решения по поддержке украинской энергетики", - добавил Зеленский.