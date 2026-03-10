Кобахидзе и президент ПА ОБСЕ обсудили вопросы региональной безопасности
В регионе
- 10 марта, 2026
- 19:40
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро.
Как сообщает грузинское бюро Report, Кобахидзе сообщил об этом в своем аккаунте в соцсети X.
"Встретился с делегацией во главе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуаном Понсом Сампьетро. Наша беседа была посвящена вопросам региональной безопасности и укрепления партнерства с ОБСЕ", - сообщил он.
Кобахидзе отметил, что Грузия остается приверженной курсу конструктивного сотрудничества, основанного на взаимном уважении.
