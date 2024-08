Мухтар Бабаев встретился с генсеком ООН

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел продуктивную встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем на полях Форума тихоокеанских островов в Королевстве Тонга. Вместе мы работаем над тем, чтобы голоса тихоокеанских островов были услышаны, а также для создания более устойчивого будущего в преддверии COP29", - говорится в сообщении.