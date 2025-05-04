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Трамп не собирается баллотироваться на третий президентский срок

Трамп не собирается баллотироваться на третий президентский срок Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз.
Другие страны
4 мая 2025 г. 17:59
Трамп не собирается баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным", - сказал Трамп.

Он добавил, что его сторонники регулярно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок, однако он не намерен этого делать.

"Множество людей продают кепки [с надписью] "Трамп 2028". Однако я не собираюсь этого делать. Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале - великому республиканцу", - отметил американский лидер.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к американской конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. Очередные президентские в США выборы пройдут в 2028 году. Вместе с тем, ранее Трамп допускал возможность выдвижения на третий срок, а в СМИ появлялась информация, что хозяин Белого дома поручал Минюсту изучить законность своего потенциального участия в президентских выборах в 2028 году.

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