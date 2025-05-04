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Президент Украины находится с визитом в Чехии

Президент Украины находится с визитом в Чехии Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию.
Другие страны
4 мая 2025 г. 17:23
Президент Украины находится с визитом в Чехии

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли с официальным визитом в Чехию.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

Он поблагодарил Чехию за принципиальную поддержку и укрепление сотрудничества между двумя странами, отметив, что чешская артиллерийская инициатива оказалась эффективной, и это сотрудничество будет продолжено.

"Отдельное направление сотрудничества - развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", - заявил украинский лидер.

Отметим, что Зеленский планирует провести встречи с президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой и министром иностранных дел Яном Липавским. В ходе встреч ожидается обсуждение военной помощи, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также гарантий безопасности.

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Версия на английском языке Zelenskyy arrives in Czechia for talks

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