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В Хорватии при столкновении легковушки и автобуса двое погибли, более 30 человек пострадали

В Хорватии при столкновении легковушки и автобуса двое погибли, более 30 человек пострадали В ДТП с легковым автомобилем и автобусом из Боснии и Герцеговины (БиГ) в Хорватии два человека погибли и 31 пострадал.
Другие страны
4 мая 2025 г. 18:14
В Хорватии при столкновении легковушки и автобуса двое погибли, более 30 человек пострадали

В ДТП с легковым автомобилем и автобусом из Боснии и Герцеговины (БиГ) в Хорватии два человека погибли и 31 пострадал.

Как передает Report, об этом сообщило издание Slobodna Dalmacija.

По его данным, между 82-м и 83-м км южной и северной сторон автомагистрали А3 автомобиль врезался в оленя, который выбежал на дорожную часть. После этого встречный автобус столкнулся с легковушкой, пробил ограждение и перевернулся.

Отмечается, что 29 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. При этом среди них есть несовершеннолетние.

В настоящее время местная прокуратура проводит расследование на месте происшествия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

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