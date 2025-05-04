Премьер Австралии заверил Зеленского в непрерывной поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Я поздравил его с убедительной победой на выборах и поблагодарил за то, что поддержка Украины остается в центре внимания. Киев ценит роль Австралии в Коалиции желающих и нуждается в единстве всех наших партнеров для достижения справедливого и прочного мира", - говорится в сообщении.

Зеленский в ходе встречи подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны остается ключевым приоритетом для защиты Украины и ее жителей: "Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров. Мы также обсудили пути дальнейшего усиления возможностей Украины в сфере безопасности и обороны".

В свою очередь Альбанезе отметил непоколебимость Австралии в дальнейшей поддержке украинского народа приверженности справедливому и приверженность прочному миру для Украины.

Зеленский пригласил премьер-министра Альбанезе посетить Украину.