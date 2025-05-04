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Кубок Европы по дзюдо: Азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей

Кубок Европы по дзюдо: Азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей Члены сборной Азербайджана по дзюдо завоевали 18 медалей на юниорском Кубке Европы в Губе.
Командные
4 мая 2025 г. 16:51
Кубок Европы по дзюдо: Азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей

Члены сборной Азербайджана по дзюдо завоевали 18 медалей на юниорском Кубке Европы в Губе.

Как сообщает корреспондент Report c места проведения соревнований, во второй день турнира определились победители в восьми весовых категориях.

Азербайджанские дзюдоисты взяли в последний день Кубка шесть медалей. Саид Шарифов (73 кг), Амин Мехдиев (81 кг) и Саид Гусейнов (90 кг) завоевали серебряные медали, Мухаммед Агакишиев (73 кг), Субхан Ахундов и Тунар Фарзалиев (оба +90 кг) - бронзовые.

Отметим, что накануне члены сборной Азербайджана завоевали 12 медалей (3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых). Анар Гулиев (50 кг), Зейд Алескеров (60 кг), Нурана Гаджизаде (48 кг) взяли золото, Расул Ализаде (55 кг), Фахри Сахибзаде (66 кг), Лейла Алекперова (48 кг) - серебро, Ибрагим Талыбов, Рза Халилли (оба 50 кг), Роял Гаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов (66 кг), Хадиджа Абдуллаева (44 кг) и Айсун Мамедова (52 кг) - бронзу.

Таким образом, азербайджанская сборная заняла в командном зачете второе место, завоевав в общей сложности 18 медалей (3 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых).

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada Avropa Kuboku başa çatıb, Azərbaycan cüdoçularl 18 medal qazanıblar

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