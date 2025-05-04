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Сотрудники Global Media Group приняли участие в "Бакинском марафоне 2025"

Сотрудники Global Media Group приняли участие в "Бакинском марафоне 2025" Сотрудники компаний, входящих в Global Media Group, приняли активное участие в традиционном "Бакинском марафоне 2025".
Медиа
4 мая 2025 г. 15:57
Сотрудники Global Media Group приняли участие в Бакинском марафоне 2025

Сотрудники компаний, входящих в Global Media Group, приняли активное участие в традиционном "Бакинском марафоне 2025", проведенном по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, марафон, организованный в восьмой раз под лозунгом "Победи ветер!", направлен на пропаганду здорового образа жизни и поддержку развития спорта.

Global Media Group не ограничивается только локальными проектами, но и регулярно участвует в общественно значимых мероприятиях в Азербайджане. Следовательно, участие в Бакинском марафоне является как укреплением коллективного духа, так и проявлением социальной ответственности.

Дистанция забега, в котором приняли участие около 28 тыс. человек, составила 21 км. Старт и финиш находились на Площади Государственного Флага. Большой интерес к марафону помимо граждан страны проявили проживающие в Азербайджане иностранцы и туристы.

Global Media Group – один из крупнейших медиа-холдингов, действующих в Азербайджане с 2017 года. В Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, действующие в Азербайджане и за рубежом. Для получения более подробной информации о "Global Media Group" вы можете посетить сайт http://www.gmg.az/ или страницы компании в различных социальных сетях (Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube).

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Версия на азербайджанском языке Фото“Global Media Group” əməkdaşları “Bakı Marafonu – 2025”də iştirak ediblər

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