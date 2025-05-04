Глава ГУР Украины: Су-30 ВКС РФ был сбит ракетой класса "воздух-воздух"

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в беседе с изданием The War Zone, как над Черным морем были сбиты два многоцелевых истребителя Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker) ВКС России.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в беседе с изданием The War Zone, как над Черным морем был сбит многоцелевой истребитель Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker) ВКС России.

Как сообщает Report , глава украинской военной разведки подчеркнул, что в ходе удара были применены ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Они были выпущены с беспилотных катеров Magura-7.

"Это исторический момент", — сказал Буданов.

По его словам, ГУР использовал три беспилотных катера "Магура-7", два из которых стреляли по двум самолетам. Российские военкоры подтвердили потерю одного самолета.

Инцидент произошел в Черном море в пятницу, сообщил Буданов, который представил новые подробности произошедшего. Ранее в сообщениях ГУР, Министерства обороны Украины и российских Telegram-каналов говорилось, что один Flanker был сбит адаптированной ракетой класса "воздух-воздух" малой дальности с инфракрасным наведением Р-73 (AA-11 Archer).

Буданов рассказал, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб, добавил он.

Издание Defense Express констатирует, что это первый факт, когда истребитель был сбит безэкипажным катером.

"Это первый в истории боевой эпизод, когда истребитель и вообще самолет был уничтожен с помощью вооруженного зенитными ракетами надводного дрона", - говорится в сообщении.