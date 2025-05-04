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ВВС Германии получили первые компоненты израильской системы ПРО Arrow 3

ВВС Германии получили первые компоненты израильской системы ПРО Arrow 3 Военно-воздушные силы Германии получили первые компоненты израильской системы противоракетной обороны Arrow 3.
Другие страны
4 мая 2025 г. 15:29
ВВС Германии получили первые компоненты израильской системы ПРО Arrow 3

Военно-воздушные силы Германии получили первые компоненты израильской системы противоракетной обороны Arrow 3.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ.

Отмечается, что передача состоялась во время визита в Тель-Авив инспектора ВВС Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца. Он посетил там офис компании-производителя IAI.

Напомним, что в феврале начались строительные работы для размещения системы Arrow 3 на авиабазе Хольцдорф к югу от Берлина. Военный аэродром Хольцдорф на границе Бранденбурга и Саксонии-Анхальт станет первым из трех мест дислокации огневых комплексов, которые станут частью усиленной системы противовоздушной обороны и призваны закрыть брешь в этой области.

Германия и Израиль договорились о покупке ФРГ Arrow 3 в сентябре 2023 года в Берлине. Церемония подписания соответствующего соглашения состоялась в ноябре того же года в Тель-Авиве. Как сообщила тогда же пресс-служба израильского Минобороны, стоимость сделки составила $3,6 млрд.

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