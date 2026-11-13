Разыскиваемого за уклонение от налогов азербайджанца экстрадировали из Грузии

Грузия экстрадировала гражданина Азербайджана, разыскивавшийся по делу об уклонении от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, речь идет о Тельмане Муса оглу Аллахвердиеве.

Уголовное дело расследуется Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы Азербайджана.

По данным следствия, имеются обоснованные подозрения в том, что Аллахвердиев уклонился от уплаты налогов, а также взносов по страхованию от безработицы, обязательному медицинскому и государственному социальному страхованию в особо крупном размере.

После того как Аллахвердиев скрылся от следствия, его объявили в розыск. Он был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан.