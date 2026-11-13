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    Разыскиваемого за уклонение от налогов азербайджанца экстрадировали из Грузии

    Происшествия
    • 13 ноября, 2026
    • 18:11
    Разыскиваемого за уклонение от налогов азербайджанца экстрадировали из Грузии

    Грузия экстрадировала гражданина Азербайджана, разыскивавшийся по делу об уклонении от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере.

    Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, речь идет о Тельмане Муса оглу Аллахвердиеве.

    Уголовное дело расследуется Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы Азербайджана.

    По данным следствия, имеются обоснованные подозрения в том, что Аллахвердиев уклонился от уплаты налогов, а также взносов по страхованию от безработицы, обязательному медицинскому и государственному социальному страхованию в особо крупном размере.

    После того как Аллахвердиев скрылся от следствия, его объявили в розыск. Он был задержан на территории Грузии и доставлен в Азербайджан.

    Государственная налоговая служба Азербайджана Экстрадиция в Азербайджан
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Gürcüstandan Azərbaycana ekstradisiya olunub
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