Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничества

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 18:05
    Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничества

    Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики, включая участие в новых проектах солнечной и ветровой энергетики.

    Об этом передает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

    Обсуждения состоялись на встрече министра Пярвиза Шахбазова с старшим вице-президентом компании по разведке и добыче в Европейском регионе Мартиной Опицци.

    На встрече положительно оценен ход проекта полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Обсуждены возможности обеспечения используемой в рамках проекта электроэнергии за счет возобновляемых источников и сокращения тем самым углеродных выбросов.

    TotalEnergies заявила о заинтересованности в расширении деятельности в Азербайджане, в том числе в участии в новых проектах солнечной и ветровой энергетики. Отмечено, что исследование по развитию электросети близится к завершению, и его результаты определят возможности интеграции дополнительных мощностей возобновляемой энергии в сеть.

    На встрече представлена информация об инициативах Азербайджана по развитию зеленых энергетических коридоров. Отмечено, что подписанное между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией соглашение о стратегическом партнерстве служит объединению существующих электрических соединений в рамках единого коридора, на следующем этапе предусмотрено создание совместного предприятия и подготовка технико-экономического обоснования. Также затронуты результаты ТЭО проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа", конкурентоспособность азербайджанской электроэнергии на европейских рынках и возможности привлечения потенциальных инвесторов в проект.

    Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничества
    Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничества
    Газоконденсатное месторождение Абшерон TotalEnergies Пярвиз Шахбазов
    Фото
    Azərbaycan "TotalEnergies" ilə enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan and TotalEnergies discuss expanding energy cooperation
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    18:32
    Фото
    NeuraCity, Humanİz и Zəngəzur стали призерами хакатона по градостроительству
    Внутренняя политика
    18:28
    В индийском штате Ассам столкнулись автобус и контейнеровоз, погибли 23 человека
    Другие страны
    18:28
    Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Ирландию
    Внешняя политика
    18:26
    Более 500 молодых людей подали заявки на хакатон о городах будущего
    Наука и образование
    18:21
    Кабмин изменил ставки пошлин на импорт осетровой икры и сигар
    Бизнес
    18:11
    Разыскиваемого за уклонение от налогов азербайджанца экстрадировали из Грузии
    Происшествия
    18:05
    Фото
    Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничества
    Энергетика
    17:52
    Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли на 5,7%
    Финансы
    17:45
    Бундестаг поддержал расширение полномочий разведслужб для борьбы со шпионажем
    Другие страны
    Лента новостей