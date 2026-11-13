Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение энергетического сотрудничества

Азербайджан и TotalEnergies обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики, включая участие в новых проектах солнечной и ветровой энергетики.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Обсуждения состоялись на встрече министра Пярвиза Шахбазова с старшим вице-президентом компании по разведке и добыче в Европейском регионе Мартиной Опицци.

На встрече положительно оценен ход проекта полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Обсуждены возможности обеспечения используемой в рамках проекта электроэнергии за счет возобновляемых источников и сокращения тем самым углеродных выбросов.

TotalEnergies заявила о заинтересованности в расширении деятельности в Азербайджане, в том числе в участии в новых проектах солнечной и ветровой энергетики. Отмечено, что исследование по развитию электросети близится к завершению, и его результаты определят возможности интеграции дополнительных мощностей возобновляемой энергии в сеть.

На встрече представлена информация об инициативах Азербайджана по развитию зеленых энергетических коридоров. Отмечено, что подписанное между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией соглашение о стратегическом партнерстве служит объединению существующих электрических соединений в рамках единого коридора, на следующем этапе предусмотрено создание совместного предприятия и подготовка технико-экономического обоснования. Также затронуты результаты ТЭО проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа", конкурентоспособность азербайджанской электроэнергии на европейских рынках и возможности привлечения потенциальных инвесторов в проект.