По итогам сентября 2026 года цены на аренду жилья в Азербайджане выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и на 1,9% по сравнению с концом августа.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 9 месяцев.

За прошедший месяц аренда квартир в новостройках подорожала на 3,1%, а в домах старого жилого фонда - на 1,1%.