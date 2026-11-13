Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли на 5,7%
Финансы
- 13 ноября, 2026
- 17:52
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По итогам сентября 2026 года цены на аренду жилья в Азербайджане выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и на 1,9% по сравнению с концом августа.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 9 месяцев.
За прошедший месяц аренда квартир в новостройках подорожала на 3,1%, а в домах старого жилого фонда - на 1,1%.
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