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    Azərbaycanda kirayə qiymətləri 6 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:34
    Azərbaycanda kirayə qiymətləri 6 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin sentyabr ayının yekununda Azərbaycanda kirayə qiymətləri ötən ilin sentyabr ayının yekunu ilə müqayisədə 5,7 %, avqustun sonuna nisbətən isə 1,9 % çox olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 9 aylıq "Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.

    Bundan başqa, kirayə mənzil bazarında aylıq artım yeni tikililərdə 3,1 %, köhnə tikililərdə isə 1,1 % olub.

    Kirayə qiymətləri Pul Siyasəti İcmalı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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