МВД вновь предупреждает граждан в связи с кибермошенничеством

В последнее время киберпреступники обманывают граждан, связываясь с ними от имени местных операторов мобильной связи.

В последнее время киберпреступники обманывают граждан, связываясь с ними от имени местных операторов мобильной связи.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Отмечается, что от имени ведомства создаются страницы, с помощью которых пользователей вовлекают в фальшивые кампании. В то же время через фальшивые ссылки, размещенные на странице, предлагаются различные интернет-пакеты по цене ниже тарифной стоимости.

"Министерство внутренних дел рекомендует гражданам быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать данные банковских карт и другую личную информацию, а также уточнять официальную информацию, только обратившись в соответствующее ведомство", - говорится в сообщении.