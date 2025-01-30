Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном
Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с АзербайджаномНовоназначенный торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии Джон Олдердейс сыграет важную роль в укреплении экономических связей между Баку и Лондоном.
Новоназначенный торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии Джон Олдердейс сыграет важную роль в укреплении экономических связей между Баку и Лондоном.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Баку в соцсети "Х".
"Лорд Олдердайс назначен новым торговым представителем Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии. Он сыграет ключевую роль в реализации нашей миссии по развитию, укреплению экономических связей и расширению партнерства", - отметили в дипмиссии.
Lord Alderdice has been appointed as the UK’s new Trade Envoy for Azerbaijan & Central Asia. His role will be pivotal in driving our growth mission, strengthening economic ties, expanding our partnership and fostering mutual growth. pic.twitter.com/K2j6KjyWt8