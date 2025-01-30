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Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном

Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном Новоназначенный торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии Джон Олдердейс сыграет важную роль в укреплении экономических связей между Баку и Лондоном.
Бизнес
30 января 2025 г. 09:39
Посольство Британии: Новый торговый посланник поможет укрепить партнерство с Азербайджаном

Новоназначенный торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии Джон Олдердейс сыграет важную роль в укреплении экономических связей между Баку и Лондоном.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Баку в соцсети "Х".

"Лорд Олдердайс назначен новым торговым представителем Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии. Он сыграет ключевую роль в реализации нашей миссии по развитию, укреплению экономических связей и расширению партнерства", - отметили в дипмиссии.

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Версия на английском языке British Embassy: New trade envoy to strengthen partnership with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfirliyi: Yeni ticarət elçisi Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə kömək edəcək

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