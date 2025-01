Britaniya səfirliyi: Yeni ticarət elçisi Azərbaycanla tərəfdaşlığı gücləndirməyə kömək edəcək

Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş ticarət elçisi Con Alderdays Bakı və London arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayacaq.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirliyinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Lord Alderdays Böyük Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə yeni ticarət nümayəndəsi təyin edilib. O, iqtisadi əlaqələrin inkişafı, möhkəmləndirilməsi və tərəfdaşlığın genişləndirilməsi missiyamızın həyata keçirilməsində əsas rol oynayacaq", - paylaşımda bildirilib.