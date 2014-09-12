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    Азербайджан представил бронемашину Gurze-2

    Бронированная патрульная машина впервые продемонстрирована на ADEX 2014

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане на выставке оборонной промышленности ADEX 2014 впервые продемонстрирована бронированная патрульная машина Gurze-2. Как сообщает Report, Gurze-2 представляет собой доработанную версию бронемашины Gurze, созданной на базе внедорожного пикапа Toyota Hilux 12 и презентованной в конце 2012 года. От предыдущей версии Gurze-2 отличается дистанционно управляемой турелью с прибором ночного видения и пулеметом, а также защитой двигателя.

    Согласно информации на выставочном стенде, Gurze-2 пригодна для эксплуатации при температурах от -32 до 55 градусов Цельсия. Турель вращается на 360 градусов со скоростью до 60 градусов в секунду.

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