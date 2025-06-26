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Цены на нефть продолжили рост на фоне геополитической ситуации

Цены на нефть продолжили рост на фоне геополитической ситуации Цены на нефть продолжили рост утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.
Энергетика
26 июня 2025 г. 09:51
Цены на нефть продолжили рост на фоне геополитической ситуации

Цены на нефть продолжили рост утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Как передает Report, cтоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $67,93 за баррель, что на $0,25 (0,37%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,28 (0,43%), до $65,2 за баррель.

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