Цены на нефть продолжили рост на фоне геополитической ситуации

Цены на нефть продолжили рост утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Цены на нефть продолжили рост утром в четверг, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Как передает Report, cтоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $67,93 за баррель, что на $0,25 (0,37%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,28 (0,43%), до $65,2 за баррель.