Завтра в Азербайджане будут организованы марши в сопровождении военных оркестров

26 июня в связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики на центральных улицах, проспектах и площадях городов Баку, Гянджи, Ханкенди и Лачына будут организованы марши в сопровождении военных оркестров.

В связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных сил Азербайджана 26 июня на центральных улицах, проспектах и площадях городов Баку, Гянджи, Ханкенди и Лачына будут организованы марши в сопровождении военных оркестров.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что 26 июня с 10:00 до 12:00 военнослужащие пройдут военным маршем по следующим маршрутам:

По городу Баку:

* Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;

* Аллея Шехидов - Комплекс Flame Towers - станция метро "Ичеришехер" - Крепостные ворота - Азербайджанский Государственный кукольный театр - площадь Азнефть - памятник Бахраму Гуру;

* Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдурагима бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - проспект Парламента - Аллея Шехидов;

* Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - парк Офицеров - Бакинский Государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

* Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский Государственный академический национальный драматический Театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - Торговый центр 28 Mall;

По городу Гяндже:

* Улица Низами Гянджеви (напротив площади Флага) - улица Гейдара Алиева - улица Сабира - улица Ататюрка;

Центральные улицы и проспекты городов Ханкенди и Лачына.