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В Баку организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров

В Баку организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров В связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных Сил Азербайджана по центральным улицам, проспектам и площадям Баку проходят шествия в сопровождении военных оркестров.
Внутренняя политика
26 июня 2025 г. 10:10
В Баку организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров

В связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных Сил Азербайджана по центральным улицам, проспектам и площадям Баку проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, военнослужащие пройдут с 10:00 до 12:00 по следующим маршрутам:

- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Кинотеатр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;

- Аллея шехидов - Комплекс "Пламенные Башни" - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский Государственный кукольный театр – круг Азнефть - памятник Бахраму Гуру;

- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов;

- Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – ТЦ 28 Mall.

Фото: Самира Гасанова, Заур Мустафаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə yürüşlər keçirilir - VİDEO

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