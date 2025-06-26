В Баку организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров

В связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных Сил Азербайджана по центральным улицам, проспектам и площадям Баку проходят шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.
Как сообщает Report, военнослужащие пройдут с 10:00 до 12:00 по следующим маршрутам:
- Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Кинотеатр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - торговый центр AMAY;
- Аллея шехидов - Комплекс "Пламенные Башни" - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Гоша гала гапысы - Азербайджанский Государственный кукольный театр – круг Азнефть - памятник Бахраму Гуру;
- Парк Газанфара Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов;
- Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;
- Памятник Нариману Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева – Центральный банк Азербайджанской Республики – ТЦ 28 Mall.
Фото: Самира Гасанова, Заур Мустафаев