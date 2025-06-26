В Баку организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров

В Баку организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров

В связи со 107-й годовщиной создания Вооруженных Сил Азербайджана по центральным улицам, проспектам и площадям Баку проходят шествия в сопровождении военных оркестров.

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