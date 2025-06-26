В результате наводнения на юго-западе Китая погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате сильного наводнения в уезде Жунцзян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Шесть человек погибли в результате сильного наводнения в уезде Жунцзян провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщили в местном штабе по борьбе с наводнениями.

Со вторника на уезд Жунцзян обрушилось сильнейшее за последние 50 лет наводнение, уровень воды в нескольких реках резко повысился. Максимальный расход воды достигал 11 360 кубометров в секунду.

Затопленными оказались многие низменные районы, был нанесен значительный ущерб инфраструктуре в нескольких волостях и поселках, в результате чего было затруднено движение транспорта, была нарушена связь.