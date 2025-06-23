Анар Эйвазов: В армии Азербайджана ежедневно мониторят кибербезопасность ИТ-сетей

Анар Эйвазов: В армии Азербайджана ежедневно мониторят кибербезопасность ИТ-сетей

В Азербайджанской армии проводится ежедневный мониторинг кибербезопасности информационно-технологических сетей.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления по связям с медиа и общественностью Министерства обороны полковник Анар Эйвазов в ходе медиатура, организованного Министерством обороны в Военно-исторический музей.

Он предоставил информацию о деятельности азербайджанской армии и Управления по связям с медиа и общественностью Минобороны за последние 6 месяцев.

Эйвазов отметил, что в первом полугодии этого года были проведены 14 международных учений с участием Азербайджана и других стран:

"В указанный период в рамках совместных мероприятий с Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу более 4 600 военнообязанных, призванных на службу, были привлечены к учениям. Кроме того, личный состав был привлечен к международным семинарам, тренингам и курсам. В главных управлениях, управлениях и службах Министерства обороны, специализированных учебных заведениях, воинских частях регулярно проводились мероприятия с целью обеспечения кибербезопасности, защиты государственной тайны, повышения цифровой грамотности и информационной безопасности. Для обеспечения кибербезопасности централизованных информационно-технологических сетей нашей армии проводится ежедневный мониторинг и анализ событий"

Он добавил, что принимаются превентивные меры против киберугроз с помощью специальных программ и технических средств для обеспечения доступности электронных услуг гражданам, передачи и обработки данных. Кроме того, проводятся инженерные мероприятия по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, строительству новых дорог и созданию другой военной инфраструктуры.

"Министерство обороны сотрудничало с медиа-субъектами в борьбе против дезинформации, направленной против Азербайджана. Я приветствую деятельность медиа-субъектов и представителей в этой сфере. Надеюсь, что это сотрудничество продолжится и в будущем", - заявил Анар Эйвазов.