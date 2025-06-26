Под Петербургом задержали курьера, перевозившего более 6 кг наркотиков

Сотрудники полиции задержали жителя Ленинградской области, который перевозил более 6 кг наркотиков.

Сотрудники полиции задержали жителя Ленинградской области, который перевозил более 6 кг наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

"Был обнаружен тайник, а в нем 12 пакетов общим весом почти 6,5 килограммов. Содержимое пакетов оценила экспертиза. В них был упакован гашиш", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 25 июня на трассе М-11 "Нева" был остановлен автомобиль "Лада Ларгус", при досмотре которого в багажнике был обнаружен тайник с наркотиками.