О нас

Под Петербургом задержали курьера, перевозившего более 6 кг наркотиков

Под Петербургом задержали курьера, перевозившего более 6 кг наркотиков Сотрудники полиции задержали жителя Ленинградской области, который перевозил более 6 кг наркотиков.
В регионе
26 июня 2025 г. 10:22
Под Петербургом задержали курьера, перевозившего более 6 кг наркотиков

Сотрудники полиции задержали жителя Ленинградской области, который перевозил более 6 кг наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

"Был обнаружен тайник, а в нем 12 пакетов общим весом почти 6,5 килограммов. Содержимое пакетов оценила экспертиза. В них был упакован гашиш", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 25 июня на трассе М-11 "Нева" был остановлен автомобиль "Лада Ларгус", при досмотре которого в багажнике был обнаружен тайник с наркотиками.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
Зеленский обсудил с лидерами государств Е5 и Рютте укрепление украинской ПВО
25 июня 2025 г. 23:13
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi