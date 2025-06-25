Мурсалу Ибрагимову и 4 военнослужащим Минобороны присвоено звание "генерал-майор"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания "генерал-майор" военнослужащим Министерства обороны.
Как сообщает Report, согласно документу, высшее воинское звание "генерал-майор" присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны:
полковнику Идрису Мустафа оглу Магеррамову
полковнику Васифу Тофиг оглу Халилову
полковнику Эльнуру Садыг оглу Казымову
полковнику Эльгюну Агиль оглу Алиеву.
Другим распоряжением главы государства начальнику Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсалу Горхмаз оглу Ибрагимову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".