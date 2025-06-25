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Мурсалу Ибрагимову и 4 военнослужащим Минобороны присвоено звание "генерал-майор"

Мурсалу Ибрагимову и 4 военнослужащим Минобороны присвоено звание "генерал-майор" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания "генерал-майор" военнослужащим Министерства обороны.
Армия
25 июня 2025 г. 11:14
Мурсалу Ибрагимову и 4 военнослужащим Минобороны присвоено звание генерал-майор

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания "генерал-майор" военнослужащим Министерства обороны.

Как сообщает Report, согласно документу, высшее воинское звание "генерал-майор" присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны:

полковнику Идрису Мустафа оглу Магеррамову

полковнику Васифу Тофиг оглу Халилову

полковнику Эльнуру Садыг оглу Казымову

полковнику Эльгюну Агиль оглу Алиеву.

Другим распоряжением главы государства начальнику Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсалу Горхмаз оглу Ибрагимову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор".

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Версия на азербайджанском языке Mürsəl İbrahimov və Müdafiə Nazirliyinin dörd həbçisinə "general-mayor" rütbəsi verilib

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