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WSJ: Трамп может объявить кандидата на пост главы ФРС уже летом

WSJ: Трамп может объявить кандидата на пост главы ФРС уже летом Президент США Дональд Трамп может определиться с кандидатом на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) уже этим летом.
Другие страны
26 июня 2025 г. 09:00
WSJ: Трамп может объявить кандидата на пост главы ФРС уже летом

Президент США Дональд Трамп может определиться с кандидатом на пост нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны) уже этим летом.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Срок полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает в мае 2026 года. По сведениям издания, Трамп выражал готовность выбрать и объявить имя преемника Пауэлла к сентябрю или октябрю, однако не исключено, что "гнев президента на Пауэлла" побудит его сделать это еще раньше - в течение лета. Среди рассматриваемых кандидатур бывший член Совета управляющих ФРС Кевин Уорш, министр финансов США Скотт Бессент, глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, экс-президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас и член руководящего комитета ФРС Кристофер Уоллер.

Газета отмечает, что решение Трампа раньше срока озвучить имя кандидата на пост главы ФРС может создать проблемы как для самого американского лидера, так и для преемника Пауэлла. Кандидат на этот пост будет вынужден либо публично критиковать политику своих будущих коллег, чья поддержка ему потребуется в дальнейшем, либо защищать действия Федеральной резервной системы и таким образом разочаровать Трампа и потерять должность, не успев ее занять.

Президент США неоднократно подвергал резкой критике нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не снижает ставку. Трамп выдвинул кандидатуру Пауэлла на пост председателя ЦБ в свой первый президентский срок в конце 2017 года. В конце 2021 года 46-й президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Пауэлла на второй срок. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp yeni FES rəhbəri təyinatını erkən elan edə bilər

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