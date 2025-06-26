Вооруженные силы Азербайджана отмечают 107-ю годовщину со дня создания

Сегодня – День Вооруженных сил Азербайджана.

Сегодня – День Вооруженных сил Азербайджана.

Как напоминает Report , минуло 107 лет со дня создания Вооруженных сил нашей страны.

Решением Совета министров Азербайджанской Демократической Республики 26 июня 1918 года в Азербайджане была создана первая регулярная воинская часть - Отдельный корпус. Работавшие в созданном тогда Военном министерстве его руководители Самед бек Мехмандаров, Алиага Шихлинский и другие военные специалисты осуществили важные реформы в строительстве азербайджанской армии.

После восстановления государственной независимости Азербайджан столкнулся с серьезным кризисом в военной сфере. Главной задачей, стоявшей перед Азербайджаном, не имевшим регулярной армии, являлся контроль над ситуацией в боях за Карабах, что выполнялось с большим трудом. Кроме этого, в материально-техническом обеспечении армии наблюдались проблемы.

Однако, чтобы не допустить поражения в войне, все возможности страны были постепенно мобилизованы на создание национальной армии. Был предпринят первый серьезный шаг на пути перехода от добровольческих батальонов к регулярной армии. Частично были решены процессы, связанные с мобилизацией и призывом на воинскую службу. Проведенный в Баку 9 октября 1992 года военный парад стал важным шагом на пути повышения чувства патриотизма, роста веры и интереса к армии.

Фундамент строительства профессиональной армии в стране был заложен в конце 1993 года. В Азербайджане были ликвидированы незаконные вооруженные формирования, создано единое командование, покончено с анархией и создана регулярная армия. Поездки Верховного главнокомандующего Гейдара Алиева в прифронтовые районы также являются важным этапом в строительстве армии.

В мае 1994 года, после того как был достигнут режим прекращения огня с Арменией, на фундаментальной основе стало развиваться строительство современной армии.

Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года был сделан важный шаг на пути восстановления традиций строительства национальной армии, и 26 июня объявлено Днем Вооруженных сил.

Указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева, успешно осуществляющего стратегическую политику общенационального лидера Гейдара Алиева в области строительства армии, в Азербайджане с успехом осуществляются процессы создания современного военно-промышленного комплекса (ВПК) и усовершенствования кадровой подготовки для Вооруженных сил.

В результате контрнаступательных операций, начавшихся 27 сентября 2020 года азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего для освобождения азербайджанских оккупированных территорий, была одержана победа над врагом. 44-дневная Вторая Карабахская война вписана в историю Азербайджана золотыми буквами. Благодаря мужеству, самоотверженности, а также инициативности и решительности азербайджанских солдат, достойно выполнивших боевые задачи, наши земли были освобождены от оккупации, обеспечена территориальная целостность Азербайджана.

Для обеспечения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, вывода войск вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного населения на освобожденные от оккупации территории, обеспечения безопасности гражданских лиц и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-строительным работам, а также полного восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики 19 сентября 2023 года в регионе начались антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и тыловые позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения. Противник, подняв белый флаг, сдался. Тем самым на всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй.

Азербайджанские военнослужащие, освободив земли от почти 30-летней оккупации, ценою собственной крови добились Великой Победы. Эта победа, одержанная народом, государством и солдатами Азербайджана, является результатом многолетних реформ в области строительства армии. Эта победа, одержанная Азербайджаном, является результатом успешной политики, твердой воли и решимости победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.