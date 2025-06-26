В Газе за сутки погибли почти 80 человек из-за ударов армии Израиля

Почти 80 человек погибли в течение последних суток в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Почти 80 человек погибли в течение последних суток в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения палестинского анклава.

Почти 400 ранены в результате атак по всему сектору за последние 24 часа.

Кроме того, трое человек погибли и несколько ранены во время нападения израильских поселенцев на деревню Кафр-Малек, расположенную к северо-востоку от Рамаллы на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Согласно данным Минздрава Газы, общее число погибших с октября 2023 года превысило 56 тыс., более 132 тыс. пострадали.