Закир Гасанов встретился с военнослужащими, удостоенными высших воинских званий

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Министерства обороны, которым присвоены высшие воинские звания согласно соответствующему Распоряжению президента Азербайджанской Республики.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Министерства обороны, которым присвоены высшие воинские звания согласно соответствующему Распоряжению президента Азербайджанской Республики.

Как передает Report, сначала был зачитан Указ президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2025 года о присвоении высшего воинского звания "генерал-майор" военнослужащим Министерства обороны и соответствующий приказ министра обороны.

Министр обороны, вручая высшие воинские звания военнослужащим, передал им поздравления верховного главнокомандующего, пожелал успехов в дальнейшей службе, дал поручения и рекомендации.

Награжденные офицеры выразили благодарность президенту Азербайджанской Республики, верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное доверие и обещали оправдать это доверие.