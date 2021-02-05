Обнародовано количество предприятий, которым разрешен экспорт томатов и яблок в РФ

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) совместно с соответствующими структурами продолжает принимать соответствующие меры для полного снятия ограничений, налагаемых на экспортируемые из Азербайджана в Россию томаты и яб

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) совместно с соответствующими структурами продолжает принимать соответствующие меры для полного снятия ограничений, налагаемых на экспортируемые из Азербайджана в Россию томаты и яблоки.

Как сообщили Report в Агентстве, на сегодняшний день разрешения на вывоз продукции выданы 51 предприятию по производству помидоров и 37 предприятиям по производству яблок.

В настоящее время с участием специалистов АПБА и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ в режиме онлайн ведется видеомониторинг в теплицах, действующих на территории Азербайджана. О результатах совместных мероприятий будет предоставлена дополнительная информация.