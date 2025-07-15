Каллас: ЕС не смог достичь договоренности по 18-му пакету антироссийских санкций

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Калас заявила, что из-за позиции Словакии на сегодняшнем Совете по иностранным делам стороны не смогли достичь договоренности по 18-му пакету санкций в отношении России.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Калас заявила, что из-за позиции Словакии на сегодняшнем Совете по иностранным делам стороны не смогли достичь договоренности по 18-му пакету санкций в отношении России.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава евроипломатии заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета.

"К сожалению, мы были очень близки, но не смогли окончательно утвердить 18-ый пакет санкций против России. Словакия отказалась. Президента ЕК направила письмо премьер-министру страны с предложениями о том, как гарантировать поддержку стране в тех вопросах, которые ее беспокоили. Теперь мяч на ее стороне", - отметила Каллас.