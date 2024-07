В Вашингтоне стартовала встреча Байрамова, Мирзояна и Блинкена

В Вашингтоне проходят переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном с участием Госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу МИД Азербайджана в соцсети "Х".

Встреча, которая проходит на полях саммита НАТО, посвящена мирному соглашению и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в публикации.

В МИД также отметили, что встреча организована по инициативе Энтони Блинкена.

