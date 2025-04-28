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Нетаньяху: Сделка с Ираном должна лишить его возможности обогащать уран

Нетаньяху: Сделка с Ираном должна лишить его возможности обогащать уран Любое успешное соглашение по иранской ядерной программе должно лишить Тегеран возможности обогащать уран для создания ядерного оружия.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 01:17
Нетаньяху: Сделка с Ираном должна лишить его возможности обогащать уран

Любое успешное соглашение по иранской ядерной программе должно лишить Тегеран возможности обогащать уран для создания ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции новостного портала JNS в Иерусалиме.

"Успешной сделкой будет та, что лишит Иран возможности обогащать уран для ядерного оружия", - сказал он. По словам премьера, "причина, по которой у Ирана до сих пор нет ядерного оружия", заключается в том, что несколько правительств Израиля под руководством Нетаньяху "на протяжении многих лет предпринимали непрерывные действия", которые отбросили Тегеран в этом вопросе "примерно на 10 лет назад".

"Мы Израиль находимся в тесном контакте с США. Как я и говорил, так или иначе, но у Ирана не будет ядерного оружия. Одним из способов добиться этого является достижение соглашения, которое не позволит им Тегерану сделать это, так как демонтирует иранскую ядерную инфраструктуру", - заявил Нетаньяху. Он добавил, что соглашение с Ираном должно также включать положение о предотвращении разработки Тегераном баллистических ракет.

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Версия на английском языке Iran nuclear deal must remove enrichment capabilities, Netanyahu says
Версия на азербайджанском языке Netanyahu: İranla razılaşma onu uranı zənginləşdirmək imkanından məhrum etməlidir

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