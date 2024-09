Сараево завершает работу для открытия посольства Боснии в Азербайджане

Босния и Герцеговина (БиГ) находится на завершающей стадии открытия посольства в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Боснии в социальной сети "Х".

"На встрече министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Эльмедина Конаковича и его коллеги министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова приветствовалось открытие посольство Азербайджана в Сараево. Конакович также подчеркнул, что Босния находится на завершающей стадии открытия своего посольства в Азербайджане, что укрепит взаимоотношения наших стран, особенно экономические связи.

Обе стороны согласились, что между странами нет нерешенных вопросов, однако работа над подписанием двустороннего соглашения должна быть ускорена", - говорится в информации.

В свою очередь, МИД Азербайджана отметил важность использования перспектив развития сотрудничества в рамках туризма, сельского хозяйства, промышленности, технологий и взаимных инвестиций. Байрамов подчеркнул, что предстоящая сессия СОР29 создает благоприятные возможности для новых направлений партнерства Азербайджана и БиГ.

"Босния и Герцеговина также была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, борьбе с минной угрозой, а также о повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в информации МИД Азербайджана.