ЕК: Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость автономии на 72 часа

Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа.

Блэкаут в Испании и Португалии подтвердил необходимость для граждан ЕС иметь запас для автономного существования на 72 часа.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эва Грнцирова.

"Ранее мы рекомендовали гражданам стран-членов в рамках стратегии готовности к кризисам иметь запас всего необходимого для автономного существования на 72 часа… такие кризисы, как нынешний, показали, что это действительно необходимо", - сказала она.

В марте этого года ЕК в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.

Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30. Ущерб для Испании от масштабного отключения электроэнергии, скорее всего, составит около 1 млрд евро.