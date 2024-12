Посол Украины провел встречу со спикером парламента Азербайджана

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев сообщил, что на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой обсуждалось развитие межпарламентских связей.

Как передает Report, об этом посол написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Состоялась продуктивная встреча со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, гуманитарной помощи, программ для реабилитации для украинских детей. Я благодарен Азербайджану за помощь и поддержку", - написал посол.